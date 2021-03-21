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Пензенский депутат оценил работу губернатора Белозерцева

Пензенский депутат оценил работу губернатора Белозерцева
Пензенская область при губернаторе Иване Белозерцеве, который задержан по делу о взяточничестве, нормально развивается, провалов в управлении регионом нет, считает замруководителя фракции "Единая Россия" в законодательном собрании области Виктор Кондрашин.

Ранее СК РФ сообщил, что Белозерцев и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в рамках дела Белозерцева задержаны шесть человек. Замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко заявил агентству, что членство Белозерцева в партии будет приостановлено в ближайшее время до решения суда.

Политика

По материалам: ria.ru
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