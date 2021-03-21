Пензенский сенатор не стал комментировать сообщения о новом назначении
Сегодня, 13:55 Влада Некрасова
Сенатор Олег Мельниченко не стал комментировать сообщения интернет-каналов, что он может стать врио губернатора Пензенской области.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, сообщила ранее журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Ничего не комментирую", - сказал Мельниченко РИА Новости в воскресенье.
Сенатор представляет в Совете Федерации законодательную власть Пензенской области, занимает пост главы комитета СФ по федеративному устройству и регполитике.
По материалам: ria.ru