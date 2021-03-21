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Пензенский сенатор не стал комментировать сообщения о новом назначении

Пензенский сенатор не стал комментировать сообщения о новом назначении
Сенатор Олег Мельниченко не стал комментировать сообщения интернет-каналов, что он может стать врио губернатора Пензенской области.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, сообщила ранее журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Ничего не комментирую", - сказал Мельниченко РИА Новости в воскресенье.

Сенатор представляет в Совете Федерации законодательную власть Пензенской области, занимает пост главы комитета СФ по федеративному устройству и регполитике.

Политика

По материалам: ria.ru
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