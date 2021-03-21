Первая страна в мире завершила вакцинацию

Вадим Карасев

Фото: Bernat Armangue / AP

Первая страна в мире — Гибралтар — завершила вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление главы минздрава Великобритании Мэтта Хэнкока.

«Мы снабжаем Гибралтар, как и все наши территории, вакцинами. И я рад, что могу сообщить парламенту, что вчера Гибралтар стал первой страной в мире, завершившей программу вакцинации всего своего взрослого населения», — рассказал глава Минздрава.

Население Гибралтара — территории, которая считается заморским регионом Великобритании, что оспаривает Испания, — составляет около 34 тысяч человек. Живущие там иностранцы тоже имеют право на участие в программе вакцинации.

РИА Новости отмечает, что Великобритания — лидер по числу привитых от коронавируса в Европе. В стране вакцинировано 25 миллионов человек.

В Британии вакцинация началась в начале января. В ЕС же прививочная кампания стартовала с 27 декабря.