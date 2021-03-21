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Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в тайге

Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в тайгеПрезидент России Владимир Путин во время прогулки в тайгеФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости рассказал о том, как российский лидер Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу отдыхают в сибирской тайге.

По его словам, министр и президент передвигаются на вездеходе и совершают пешие прогулки. Песков пообещал, что в ближайшее время будут опубликованы фотографии и видео, снятые во время поездки.

Представитель Кремля отметил, что Шойгу также показал Путину мастерскую, в которой он занимается своим хобби — обрабатывает сухие деревья и делает из них поделки.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин решил провести выходные в сибирской тайге, в компании министра обороны Сергея Шойгу. О планах поехать в Сибирь Путин рассказал 18 марта. «[Планирую] съездить в тайгу, немножко отдохнуть», — сообщил он.

В прошлом Шойгу неоднократно сопровождал президента на отдыхе в сибирской тайге. В октябре 2019 года Путин накануне своего дня рождения также поехал в тайгу, где собрал грибы и откуда увез в качестве сувенира найденную шишку. Министр обороны в свою очередь выкопал куст брусники, который глава государства посоветовал ему посадить на даче.

Россия

По материалам: lenta.ru
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