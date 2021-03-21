Петров оставил образ Гриши Измайлова, а «Мухич» похудел. Как изменилась жизнь актеров «Полицейского с Рублевки»

Анастасия Иванова

История противостояния полковника Владимира Яковлева и наглого молодого капитана Григория Измайлова покорила россиян. Разумеется, съемки в популярном телефильме «Полицейский с Рублевки» немало повлияли на дальнейшую карьеру исполнителей главных ролей.

21 марта 2016-го на ТНТ вышел сериал «Полицейский с Рублевки», изрядно отличавшийся от привычных зрителю историй об операх: тут вам и богатый циничный капитан Измайлов, борющийся с преступностью в элитном районе, и жрица любви Кристина, которая впоследствии становится сексологом и лейтенантом, и измученный террором подчиненного начальник Яковлев. Черный юмор, яркие персонажи, душевные терзания героев — в общем-то у проекта оказалось все, чтобы заинтересовать широкую публику.

Сериал принес всероссийскую славу Александру Петрову, сделав его звездой первого эшелона, и преумножил успех Сергея Бурунова. Как дальше развивалась карьера ключевых актеров телефильма и что происходило в их личной жизни?

Александр Петров — Гриша Измайлов

Сейчас многие шутят, что без участия актера не обходится ни один кассовый фильм. «Страсти по Петрову» начались шесть лет назад, когда он появился в сериалах «Фарца» и «Закон каменных джунглей», а уж после выхода «Полицейского с Рублевки» все только и говорили, что о талантах Александра. Правда, в дальнейшем хейтеры сетовали, что в каждом проекте артист играет себя, а не нового персонажа. Но, может, проблема в том, что продюсерам нравится, как звезда перевоплощается в циничных плейбоев?

Пафос льется через край и у Гриши Измайлова, без стеснения травящего начальника Володю, и у генеральского сына Жени в «Методе», хотя мы и видим, как последний превращается из мажора в настоящего социопата… Впрочем, обойдемся без спойлеров и отметим, где еще снимался Саша Петров.

Фантастические фильмы «Притяжение» и «Затмение» увеличили фан-клуб актера, впечатлили зрителей персонажи Петрова в трилогии «Гоголь» и в мелодраме «Лед», а уж сериал «Звоните ДиКаприо!» с ним вовсе возглавил список лучших проектов по версии кинокритиков. Добавим к этому скандальный «Текст», главную роль в картине «Стрельцов», благодаря которой Саша фактически претворил в жизнь давнюю мечту стать профессиональным футболистом, и планы сыграть Есенина у Клима Шипенко — становится ясно, почему складывается впечатление, что Александр — повсюду.

Многие до сих пор задаются вопросом, почему Петров снимался в сериале и в первом полнометражном фильме «Полицейский с Рублевки», а вот во второй части «Новогоднего беспредела» не появился. Александр заявил, что разошелся с продюсерами во взглядах и решил двигаться дальше, а Евгений Никишов сообщил: роль в продолжении франшизы Саше попросту не предлагали, так как линия его персонажа завершилась хэппи-эндом еще в первой полнометражке. «Вместе с тем отмечу, что никакого конфликта между нами нет. Мы недавно встречались с Сашей и прекрасно общались», — добавил Никишов.

Что же касается личной жизни звезды, то она складывалась не так бурно, как у его персонажей. Со школы артист встречался с Дарьей Емельяновой, которая уехала вслед за возлюбленным в Москву и стала визажистом. На съемках «Притяжения» актер закрутил роман с Ириной Старшенбаум, так что многие заключили: коллега отбила мужчину у Даши. А когда летом 2019-го Саша вышел в свет со Стасей Милославской, то титул разлучницы перешел к ней по наследству от Ирины. Впрочем, быть может, именно Стасе удастся превратить завидного жениха в семьянина.

Сергей Бурунов — Владимир Яковлев

Путь Сергея к славе выдался долгим и трудным: по словам актера, после выпуска из «Щуки», он оказался никому не нужен. Тогда артист занялся дубляжом и достиг на этом поприще выдающихся успехов. Бурунов стал «голосом» МТРК «Мир», звездой «Большой разницы», наставником пародистов в шоу «Повтори!». Постепенно в гору пошла и кинокарьера: полицейского Сергей Бурунов сыграл в «Кратком курсе счастливой жизни» и «Кухне», а затем получил роль подполковника Яковлева в «Полицейском с Рублевки».

Для многих зрителей именно персонаж Бурунова «делал» сериал. Неудивительно, что после яркой роли число предложений о съемках увеличилось в разы. И вот уже вчерашний Яковлев блистал в телефильмах «Ивановы-Ивановы», «Мылодрама» и «Содержанки», а пару недель назад в кинотеатрах вышла комедия с ним и Марией Ароновой «Пара из будущего». При этом слава не испортила актера.

«Я скромен и консервативен. Охранников у меня нет, личного визажиста — тоже, и по железным дорогам я езжу не в отдельном вагоне-трансформере с джакузи. Кофе тоже пью обычный, а не копи лувак из зерен, которыми какают зверьки в Юго-Восточной Азии. У меня в райдере нет такого, чтобы одно полотенце было белое, а другое — черное, и чтоб белое висело слева, а черное — справа, иначе я не выйду в кадр. Так что нет, не ощущаю я себя звездой. А, наверное, надо было бы уже», — рассуждал артист.

В молодости у актера случалось много романов, но сейчас в личной жизни царит полный штиль: Бурунов мечтает о семье, но из-за занятости пока не находит времени на сердечные дела. Главной женщиной для звезды была мама, которая всегда поддерживала артиста в трудную минуту. Но в 2010-м родительница умерла от рака, что едва не погубило Сергея: от горя он стал выпивать. От депрессии спасла любимая работа, которая и сегодня остается для мужчины приоритетом номер один.

Александра Бортич — Вероника Измайлова

Интересно, что Саша, которую многие помнят по комедии «Я худею», действительно страдала из-за комплексов, связанных с лишним весом, в подростковом возрасте. Похудела Бортич в 16, когда пережила стресс, расставшись с парнем. Разумеется, эта неудача оказалась не последней на пути девушки. Так, успешно окончив музыкальную школу и блистая в драмкружке, Александра все же не сумела поступить в театральный вуз и пошла в официантки.

К счастью, от мечты об актерстве девушка не отказалась, а потому решительно штурмовала всевозможные кастинги, пока ее не отобрали на главную роль в драме «Как меня зовут». Вскоре артистка уже снималась во второй части «Духless» и киноальманахе «Про любовь», сыграла Рогнеду в «Викинге» и, наконец, попала в «Полицейского с Рублевки», где перевоплотилась во вспыльчивую Веронику, которую герой Бурунова прозвал «девочкой-демоном».

С тех пор Бортич узнавали повсюду, а роли в проектах продолжали сыпаться как из рога изобилия. «Миллиард», «Холоп», «Топи» — сплошь кассовые фильмы. В звездных кругах артистка известна общественной деятельностью: она состоит в попечительском совете фонда помощи трудным подросткам «Шалаш», так как и сама в юном возрасте подвергалась буллингу в школе.

О личном актриса особо не распространялась, но по редким совместным фотографиям в соцсетях поклонники сделали вывод, что ее первой серьезной любовью стал коллега по «Неуловимым» Илья Маланин. Спустя три года артисты расстались, и Саша закрутила роман с рэпером Вячеславом Воронцовым, который вылился в брак.

Союз продержался меньше года, так как пара поспешила с женитьбой. А вот с бизнесменом Евгением Савельевым Бортич решилась не только на серьезные отношения, но и на материнство: прошлым летом она родила сына.

Роман Попов — Мухич

Артист начинал с игр КВН, а приехав покорять Москву из Сочи вместе с напарником-шоуменом Оганесом Григоряном, прославился в Comedy Баттл и Comedy Club. С роли капитана Мухича в «Полицейском с Рублевки» стартовала актерская карьера Попова.

«Я сменил род деятельности, но тем не менее продолжаю гастролировать в качестве комедианта. Безусловно, этот проект принес сумасшедшую популярность и славу. Но не мне, а моему персонажу», — пояснял артист «NewsTes.ruу».

Затем его пригласили в проект «Последнее видео на YouTube» и в комедию «Каникулы президента». Поклонниц у Романа становилось все больше, однако он не поддавался соблазнам: актер счастливо женат на своей школьной любви и воспитывает с ней троих детей. «Она творческий человек — была теле- и радиоведущей. Юля оставила карьеру ради странного полненького парня из Сочи. Мне невероятно повезло с супругой», — подчеркивал Попов.

К слову, Игорю Мухичу пришлось меняться вместе с Романом: к пятому сезону сериала актер сильно похудел, так как решил заняться своим здоровьем и перешел на правильное питание. Поклонникам «обновленный» артист нравится не меньше прежнего.

Ирина Вилкова — Вера Ершова

Вилкова позиционировала себя как театральная актриса, что не помешало ей начать сниматься в популярных сериалах: «Доктор Тырса», «Грач», «Реальные пацаны», «Остров». Оценили телезрители и образ учительницы Веры, возлюбленной Мухича, в «Полицейском с Рублевки». И хотя на экране звезда чаще всего представала в комедийных ролях, за кадром она писала сложные сценарии, занималась режиссурой и созданием интернет-проектов.

О сердечных делах артистка особо не распространялась, однако известно, что в студенчестве она встречалась с сокурсником Алексеем Литвиненко. Отношения продлились около трех лет, после чего пути влюбленных разошлись. Позднее ходили слухи, что звезда крутила роман с политиком Ильей Яшиным, однако сплетни Ирина не подтверждала.

Сенсационной для поклонников стала новость о том, что Вилкова беременна. При этом имя будущего отца ребенка актриса не называла. Роды произошли практически в экстремальных условиях: на позднем сроке артистку, явившуюся на пикет в поддержку Алексея Навального, арестовали на Красной площади, и воды отошли прямо в дежурной части.

«Спасибо и за ругань, и за мат. Все хорошо, все обошлось. Отвечаю на вопрос хейтеров, зачем мы пошли на площадь. За мирные пикеты нас никогда не задерживали. Мы просто пошли гулять. Кто же знал, что так произойдет? Спасибо всем еще раз. Пацан здесь, я тоже», — сообщала Вилкова.

София Каштанова — Кристина

Первая слава пришла к Софии после драмы «Случайная связь». Режиссеры увидели в выпускнице Школы-студии МХАТ роковую красавицу, так что в «Оттепели» она даже сыграла Софи Лорен. Как и для многих коллег, роль в «Полицейском с Рублевки» оказалась для Каштановой звездной: ее жрица любви Кристина с непростым прошлым и тягой к саморазвитию покорила зрителей. Не меньшим успехом обернулась для актрисы работа в «Психологинях» и «Челночницах».

Частная жизнь Софии достойна экранизации: во-первых, часть детства Каштанова провела в Мексике, так как ее мама вышла замуж за местного жителя. Там актриса встретила первую любовь в лице парня по имени Домиан. Перебравшись в Москву, девушка пережила потерю — скончался ее папа. С депрессией ей помог справиться конный спорт, и родительница даже купила дочке лошадь по кличке Фобос.

Когда актриса прославилась, то решила, что делиться с прессой подробностями личной жизни — лишнее. Ходили слухи, что именно из-за Каштановой распался брак Марии Машковой и Артема Семакина, но подтверждений поклонники не дождались.

Скрыла София и беременность: оказавшись в положении, она часто летала к маме в Мексику, где в итоге и родила сына Джорджа. Имя отца ребенка артистка так и не назвала, отметив лишь, что избранник наполовину армянин и не имеет отношения к шоу-бизнесу.

Татьяна Бабенкова — Алена

Актерскую карьеру Бабенкова начала со службы в Воронежском камерном театре, а однажды, приехав с труппой на фестиваль «Золотая маска» в Москву, получила предложение сняться в проекте «Чужое гнездо». Ну а потом артистка попала в сериал «Полицейский на Рублевке», где исполнила роль невесты Гриши Измайлова.

«Мы сидели с друзьями и мне позвонил Илья Куликов. Говорит: «Таня, мы тебя утвердили». Помню, я сижу и думаю: в смысле? Как — меня утвердили? Я понятия не имела, что мне с этим теперь делать, как разруливать с театром», — вспоминала Татьяна.

Так и пришлось разрываться между Воронежем и Москвой, ведь бросать сцену актриса не собиралась. Каким-то чудом она успевала играть на подмостках и сниматься в фильмах и рекламе. Так, публика оценила перевоплощения артистки в сериале «Все могло быть иначе», а после съемок в ролике с Егором Кридом зрители было решили, что у звезд роман. Однако Бабенкова попросила поклонников не спешить с выводами: выставлять личную жизнь напоказ она не планировала.

«Мне непонятны люди, которые легко откровенничают о своей жизни. Я просто не такой человек, — поясняла звезда. — Свое личное я держу при себе и о нем не говорю».

Рина Гришина — Алиса Рыбкина

Изначально Гришина мечтала стать балериной, но из-за перелома ноги ей пришлось расстаться с мечтой о Большом театре. Зато с переездом в Петербург девушка нашла себя в актерстве. Со студенчества артистка играла на сцене, ну а в первом фильме засветилась, когда еще была школьницей.

До «Полицейского с Рублевки» Рина успела сняться в криминальных сериалах «Литейный» и «Дорожный патруль» и ситкоме «Кухня», ну а после — в «Отеле «Элеон», «Агентстве О.К.О.» и «Настя, соберись!»

Профессия свела Гришину с румынским режиссером Алексом Настою: творческие люди познакомились на фестивале, после чего начали вместе работать, а потом и встречаться. Долгое время влюбленные жили на две страны, но в прошлом году Настою принял решение обосноваться в Москве и женился на избраннице.

Ростислав Гулбис, Сергей Штатнов, Александр Дерепко — опера

Троица «орлов», работающих под руководством Гриши Измайлова, нередко играла ключевую роль в расследовании, но их леность приводила к комичным ситуациям, столь типичным для комедий. В оперативника Олега Елисеева перевоплощался Ростислав Гулбис, уже известный зрителям по сериалам «Солдаты» и «Чернобыль. Зона отчуждения». После «Полицейского с Рублевки» он также снимался в фильме «Кома».

Разгильдяя Диму Котельникова сыграл Сергей Штатнов, которого позднее поклонники увидели в роли шофера в «Мылодраме» и Кротова в «Зови меня мамой». Ну а в образе старшего лейтенанта Савельева представал Александр Дерепко, появившийся в дальнейшем в «Склифосовском».

Пока у экранных оперов не такая большая фильмография, как у коллег, сыгравших в «Полицейском с Рублевки» главные роли, но зрители не сомневаются: все впереди.