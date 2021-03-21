Певица Вика Цыганова пожаловалась на размер пенсии в 11 тысяч рублей

Анастасия Иванова

Российская известная певица и актриса Вика Цыганова в рамках проходившей программы “Секрет на миллион” рассказала о том, на что она тратит свою маленькую пенсию.

Цыганова сейчас не опасается за свое будущее из-за такой маленькой пенсии. У артистки ведь есть обеспеченный супруг Вадим Борисов и собственный весьма доходный бизнес.

Знаменитость, как стало известно, не успела выйти на пенсию до 2019 года. Именно тогда и приняли непопулярную программу реформирования пенсий в России. За всю свою жизнь певица, как она рассказала, никогда не была официально трудоустроена на каких-либо предприятиях или же государственных учреждениях. По словам самой Цыгановой, размер ее пенсии – всего лишь 11 тысяч рублей в месяц.

“Хватает только волосы покрасить на нашу пенсию”, — честно призналась Цыганова в последней программе “Секрет на миллион”, выходящей на телеканале НТВ.

Кроме этого, исполнительница также отметила, что они с супругом вместе живут исключительно на прибыль отсобственных предприятий. Звезда сейчас является владелицей меховой фабрики, а ее вполне муж успешно ведет свой мебельный бизнес.

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