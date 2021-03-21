Пиар? Тимати передумал закрывать «Холостяк»

Лидия Мартынова

Шумиха вокруг романтического шоу «Холостяк» не утихает. Вчера Тимати объявил о закрытии шоу и удалил первую серию с YouTube. Объяснил рэпер это тем, что проект вызвал большой резонанс в сети. Тимати извинился перед подписчиками, которым не понравился первый выпуск шоу.

«Простите, что не оправдал ваших ожиданий. Я закрываю проект «Холостяк и удаляю первую серию из YouTube. Я рад, что спустя восемь лет в России наконец-то узнали про это замечательное шоу после моего дебюта», — сообщил Тимати.

Вторая серия «Холостяка» должна была выйти сегодня. И, как ни странно, несколько минут назад музыкант передумал закрывать шоу.

«Я прошу прощения за то, что вчера задел чувства тех, кто смотрел, болел и поддерживал меня с первого выпуска! Вас оказалось в несколько миллионов раз больше всех возмущавшихся. Поэтому я возвращаю шоу обратно в эфир!» ─ написал репер у себя в Instagram.

Однако еще вчера комментаторы не поверили в серьезность намерений. В сети тут же обвинили Тимати в очередном хайпе. Зрители были уверены, что ТНТ не закроет проект по прихоти музыканта.

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