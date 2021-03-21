Почему невестка Натальи Дрожжиной много лет прячется от артистки

Лидия Мартынова

Много лет назад Дрожжина сама выбрала Ирину в качестве кандидата на сердце родного брата. Актриса всячески поощряла женщину, дарила подарки и с распростертыми объятиями приняла в семью. Но в один момент их отношения круто изменились.

Невестка 72-летней Натальи Дрожжиной вспоминает — их знакомство произошло благодаря домработнице. В то время Ирине было чуть больше 20 лет, а брату артистки — Владимиру — уже за 40. Сначала Дрожжина сама встретилась с будущей супругой родственника. «Я не могла глаз оторвать, она на меня смотрела все время. Она начала меня угощать, угождать мне. После и подарки начали присылаться. Я сначала подумала: что за люди, может быть, я в какую-то историю влипла, может быть, они не таким путем зарабатывают деньги?» — делится Ирина.

Несмотря на то, что Ирина и Владимир жили в комнате в коммунальной квартире, в их доме царил достаток. Все благодаря Наталье Георгиевне, которая не скупилась на ремонт и деликатесы. Правда, как только она выкупила для брата квартиру в центре столицы, ее отношение к невестке резко изменилось. Дрожжина отказалась прописывать женщину на новой жилплощади. Ирина обиделась и ушла из дома. А через несколько месяцев ее муж скончался при странных обстоятельствах. «Мне тяжело было, очень сильно тяжело. Вы не представляете, такое состояние между небом и землей — не хочется ни сидеть, ни пить, ни есть, ничего не хочется делать… Я просто взяла концы в воду бросила и ушла», — говорит она о тех временах.

К слову, о кончине супруга Ирина узнала не от Дрожжиной, а от ее домработницы. Но на похороны пойти не решилась. Следующие 20 лет женщина боялась показываться на глаза артистке. При этом невестка звезды сомневается в том, что овдовела по реальной причине. «Сердце не сердце, можно было спасти все равно, он же не совсем был доходяга, который еле-еле ходит», — рассуждает Ирина в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ.

Напомним, что не так давно Наталья Георгиевна и ее супруг оказались в центре громкого скандала. После того, как вдова Баталова обвинила их в мошенничестве, паре грозит реальный тюремный срок. В данный момент идет расследование, в деле пытаются разобраться и журналисты. Сотрудникам СМИ уже удалось найти нескольких пострадавших от рук Дрожжиной и Цивиной, а также выявить некоторые махинации с квартирами в центре Москвы, которые некогда по странным причинам оказывались в собственности супругов.