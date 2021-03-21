Почему улыбаться полезно, даже когда вам грустно

Вадим Карасев

Неприятные моменты бывают в жизни каждого человека. Если улыбаться даже в такие периоды, негатив может отступить. Эксперты рассказали, как это работает и почему полезно улыбаться.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как смех исцеляет от недугов и отводит неудачи. Оказывается, для того, чтобы уберечь себя от проблем, достаточно простой улыбки.

Энергетика улыбки

Когда человек искренне улыбается, он словно расцветает и излучает массу позитивной энергии. Этот процесс работает и в случае с так называемой натянутой улыбкой, когда человек улыбается через силу.

Дело в том, что заражение позитивной энергией происходит в любом случае — даже если вы улыбаетесь специально. Когда вам грустно, попробуйте подойти к зеркалу и улыбнуться себе. Вы почувствуете облегчение в моменты негатива, грусти, апатии, злости. Постарайтесь настроиться на то, что это действительно сработает. Если не получается, значит, необходимо улыбаться до тех пор, пока не получится заразить самих себя оптимизмом. Делайте это каждый раз, когда вам грустно. Со временем это точно начнет работать.

Мнение ученых

Даже традиционная наука говорит о том, что улыбка является лекарством от грусти. Ученые проверили и подтвердили опытами теорию о том, что, даже изображая улыбку, человек исцеляется. Замедляется сердцебиение, стресс уходит прочь.

Эксперты рекомендуют как можно меньше хмуриться и больше улыбаться. Одна женщина-марафонец из США опытным путем пришла к тому, что, когда она улыбается во время бега, ей гораздо проще преодолевать большие расстояния. Ученые подтверждают, что это действительно работает. В своих тестах они просили людей во время выполнения сложных и стрессовых заданий больше улыбаться. В итоге их пульс был более стабильным, а восстановление проходило быстрее.

Улыбка дает нам ощущение счастья. Это не самообман, а результат работы организма. Более того, улыбающийся человек намного привлекательнее, чем тот, чье лицо нейтрально. Это прослеживается не только в реальной жизни, но в социальных сетях. Если вы желаете как можно скорее найти вторую половинку или произвести наилучшее впечатление на человека, то вам нужно выкладывать фотографии, на которых вы улыбаетесь.