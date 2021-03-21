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Под Запорожьем найден мертвым пропавший 4 месяца назад доктор наук

Под Запорожьем найден мертвым пропавший 4 месяца назад доктор наук

В Запорожской области нашли мертвым профессора университета. Доктор наук Муц Луай Файсал преподавал в инженерном институте при ЗНУ. Четыре месяца назад профессор пропал при загадочных обстоятельствах. В ночь на 20 марта тело мужчины нашли в лесополосе в пятнадцати километрах от областного центра.

Представители арабской диаспоры в Запорожье сообщили, что тело уже опознали. Дату и причины смерти преподавателя должна определить судмедэкспертиза.

Муц Луай Файсал преподавал запорожским студентам менеджмент и администрирование, а также технику административной деятельности. Более двадцати лет профессор занимался с группами иностранных студентов.

Доктор наук пропал 10 ноября 2020 года. После обеда он вышел из офиса, но дома в тот день не появился. Спустя несколько дней друзья забили тревогу. Арабская диаспора, почетным представителем которой был Муц Луай Файсал, просила откликнуться всех, кто мог видеть профессора после 10 ноября.

Украина

По материалам: fakty.ua
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