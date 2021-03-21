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Подруга Легкоступовой подтвердила версию с изнасилованием Валентины: «Слабый мужчина всегда вымещает зло на том, кто не может ответить»

Подруга Легкоступовой подтвердила версию с изнасилованием Валентины: «Слабый мужчина всегда вымещает зло на том, кто не может ответить»

Знаменитый сексолог Елена Перелыгина, участвующая во многих баталиях звездных семей и комментирующая все последние секс-скандалы, решила также поговорить с публикой об истории Валентины Легкоступовой и сообщила, что являлась ее подругой. Несколько дней назад эксперты сделали шокирующее предположение в эфире программы «Пусть говорят», заявив, что Легкоступова могла быть изнасилована перед кончиной. Врач-сексолог быстро согласилась с утверждением и даже озвучила имя человека, который, по ее мнению, мог совершить подобные вещи: третий супруг Валентины Юрий Фирсов.


«Я всегда считала, что Валюше с Юрой не по пути. До сих пор помню, как Валя мне показала впервые его фотографию. У нее горели глаза, а я ей сказала: «Валя, лучше от него держаться подальше!» Его павлиний, демонстративно яркий образ выдает проблемы сексуального плана», — начала Перелыгина.

Женщина также добавила, что Фирсов банально мог выместить зло на «своей жертве», ведь у Валентины действительно были обнаружены гематомы на внутренней поверхности бедер.

«В результате попытки совершить половой акт сопровождаются жестокими действиями и причинением телесных повреждений в области гениталий и как раз внутренних поверхностей бедер, часто и ягодиц. Слабый мужчина всегда вымещает зло на том, кто не может ответить», — цитирует ее «Собеседник».

Увы, несмотря на то, что расследование длится с августа 2020 года, виновный, если он, конечно же, все-таки существует, сотрудниками полиции назван не был. С нетерпением ждем итоговых выводов экспертов.

[media=https://www.instagram.com/p/CCnMkekIBao/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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