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Показаны условия жизни спивающейся бывшей жены Ефремова

Показаны условия жизни спивающейся бывшей жены ЕфремоваКадр: НТВ

Бывшая жена актера Михаила Ефремова, который в настоящий момент отбывает срок за смертельное ДТП, спивается и живет в грязной квартире с кошками. Условия жизни актрисы Ксении Качалиной показал телеканал «НТВ».

49-летняя Качалина проживает в элитной квартире в Брюсовом переулке. Однако жилплощадь завалена различного рода мусором: окурками, пустыми пакетами, бутылками из-под алкоголя, грязной посудой и одноразовыми стаканами.

В эфире передачи «Ты не поверишь» женщина пожаловалась на бедность и призналась, что кроме Ефремова материально ее никто не поддерживает. Чтобы добиться выплат, она намерена подать в суд на свою дочь, Анну Марию. «Хорошо, хоть у кошек корм есть», — сказала актриса.

Кроме того, она призналась, что не знала о заключении бывшего супруга.

Ранее Анна Мария Ефремова вспоминала, как мать включала песни певицы Земфиры, выпивала и избивала ее. О побоях девушка рассказала еще раз позднее, отметив, что эта жизненная ситуация помогла ей обрести чувство юмора.

Ксения Качалина в 1995 году окончила ВГИК, а с 1991 года снималась в советских и российских фильмах. Однако последний фильм, в котором принимала участие актриса, «Праздник», вышел на экраны 20 лет назад, в 2001 году.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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