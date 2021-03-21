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После страшной травмы и комы жена заперла Евгения Леонова-Гладышева дома и никого к нему не пускает

После страшной травмы и комы жена заперла Евгения Леонова-Гладышева дома и никого к нему не пускает

В 2018 году актера нашли на улице с разбитой головой и сломанными ребрами. Из-за полученных повреждений он долго не приходил в сознание, однако врачам удалось помочь актеру. Сейчас он проходит реабилитацию и находится дома.


Коллеги и друзья 69-летнего Евгения Леонова-Гладышева сильно переживают, ведь они никак не могут связаться с ним. Супруга Елена буквально спрятала звезду кино дома, не дает ему телефон и не пускает посетителей на порог. Случайным образом пообщаться с актером удалось поклонникам, которые зашли его навестить. Евгений рассказал им о своем состоянии. «Здоровье ничего, конечно, уже полегче. Я бодрячком, все нормально», — признался он.

Правда, общение с артистом было недолгим. Заметив неладное, Елена набросилась на нежданных гостей и попросила их удалиться. Мужу она не дала больше сказать ни слова. «Что-то не то происходит с ним. Мне не дают с ним поговорить. Жена боится освящать его состояние. Вот вопрос, почему? Отгородилась от нас стеной и мы не знаем, что нам делать. Это позиция домашнего ареста — не могу ее понять», — возмутился актер Марк Горонок. 

Не может пробиться к Леонову-Гладышеву и его родной сын. Артем отмечает, что  ранее не конфликтовал с женщиной, он  совсем не понимает, чем вызвано ее поведение. «Ни я, ни остальные люди ничего плохого ей не делали. Человек выбрал такую позицию сам», — добавил он. 

При этом соседи Евгения Борисовича уверяют — он не сидит в квартире. Они регулярно видят актера на улице. По их словам в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ, Леонов-Гладышев любит выходить во двор, садиться в свой автомобиль. Так он проводит какое-то время, а после возвращается домой к жене. 

Напомним, что на лечение артиста собирали деньги как родственники, так и коллеги, в числе которых были Александр Панкратов-Черный, Михаил Боярский и другие. Близкие и сейчас готовы помогать звезде восстанавливаться. Очередной курс реабилитации стоит порядка 200 тысяч рублей, но все средства собирает супруга Леонова-Гладышева самостоятельно. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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