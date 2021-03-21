Посол Келин назвал «практически мертвыми» политические отношения России с Британией

Алексей Вольцев

Россия и Великобритания продолжают сотрудничать по экономическим и культурным вопросам, но в политическом плане отношения между странами «практически мертвы». Об этом заявил в воскресенье, 20 марта, посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью британскому радио LBC.

«Британское правительство разрушило большую часть наших отношений, мы сохраняем их в основном в экономической и культурной сферах», – сказал Келин.

В политическом плане отношения между Великобританией и Россией «практически мертвы», добавил посол. Британские власти избрали «враждебный курс», которого Москва не понимает. Лондон сосредоточил внимание на обвинении Российской Федерации в нарушении прав человека.

Келин считает эту позицию неконструктивной, потому что нет ни одной страны, где бы не происходили нарушения прав человека. Это сложная сфера, но этот вопрос касается суверенитета государства, подчеркнул посол России в Лондоне.

Андрей Келин вспомнил Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks. Он был арестован в Великобритании за нарушение условий освобождения под залог и предстал перед судом за это. По словам посла, с точки зрения правоохранительных органов ситуация с Навальным такая же.

В британском обзоре безопасности Российская Федерация изображается как серьезная угроза для королевства. Власти Великобритании не оставляют места для политического диалога, только обвинения, резюмировал Андрей Келин.

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