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Посол Келин: политические отношения с Британией "практически мертвы"

Посол Келин: политические отношения с Британией "практически мертвы"
Отношения между Россией и Великобританией в политической сфере "практически мертвы", заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью радиостанции LBC.

Дипломат напомнил о временах холодной войны, когда СССР и Великобритания были врагами из-за идеологических причин. Однако сейчас у Москвы и Лондона нет различий в идеологии, указал Келин, и поэтому в Москве не понимают такого отношения со стороны Британии.


"Правительство Великобритании прекратило большинство наших взаимоотношений, сохранены лишь экономические отношения и связи в сфере культуры. Но в политической сфере отношения практически мертвы", — констатировал он.

Как отметил Келин, упомянув Россию 13 раз в качестве страны, от которой исходит угроза, авторы доклада не представили ни единого доказательства или объяснения этому.

Россия

По материалам: ria.ru
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