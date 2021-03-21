Посол России рассказал о "практически мертвых" отношениях с Британией

Лидия Мартынова

Между Москвой и Лондоном сохранены лишь экономические отношения и связи в сфере культуры, однако в политической сфере отношения "практически мерты", заявил посол России в Британии Андрей Келин в интервью радиостанции LBC.

Британское правительство представило 16 марта новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, назвав главной геополитической угрозой для мира Китай и пообещав активно противостоять "полному спектру" угроз со стороны России, которая упоминается в докладе 13 раз. В документе также сообщается о планах по увеличению ядерного арсенала, рекордном росте оборонных расходов, планах контроля над космическим и киберпространством.