Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Посол России в США прибыл в Москву и заявил о серьезной работе

Посол России в США прибыл в Москву и заявил о серьезной работе

Посол России в США прибыл в Москву и заявил о серьезной работеАнатолий АнтоновФото: РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Москву для консультаций после скандального интервью американского президента Джо Байдена. По прилету дипломат заявил, что впереди его ждет серьезная работа, сообщает РЕН ТВ.

«Предстоит большая работа. Надо разобраться», — сказал он. Дипломат добавил, что только сошел с самолета, а потому трудно что-либо сказать точно. «Я вас всех приглашаю в Вашингтон по окончании, <...> все обсудим», — добавил Антонов после выхода из аэропорта Шереметьево.

Ранее российский посол заявлял, что сложно оценить, сколько времени потребуется для консультаций в МИД в Москве. Он также отмечал, что «необходимо проанализировать то состояние отношений России и США, в котором мы оказались».

Вечером 20 марта посол покинул Вашингтон и отправился в Нью-Йорк. Оттуда он вылетел на консультации в Москву.

17 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского президента. Путин ответил на это фразой «кто как обзывается, тот так и называется». По его словам, люди всегда видят в другом человеке свои собственные качества.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В США показали истребитель пятого поколения F-36, который заменит F-16
В США показали истребитель пятого поколения F-36, который заменит F-16
Япония готовит атаку на авиабазу ВС РФ на острове Итуруп из острова Кюсю
Япония готовит атаку на авиабазу ВС РФ на острове Итуруп из острова
L’Express: Ученые заявили о негативном влиянии собак на окружающую среду
L’Express: Ученые заявили о негативном влиянии собак на окружающую
Членство Белозерцева в «Единой России» приостановят в ближайшее время по Уставу
Членство Белозерцева в «Единой России» приостановят в ближайшее время
Хрупкие коралловые рифы Гонконга океанологи укрепили за счет 3D-печати
Хрупкие коралловые рифы Гонконга океанологи укрепили за счет 3D-печати
АРМИ без ума от прически Джина с длинными волосами: «Такой ВАУ!»
АРМИ без ума от прически Джина с длинными волосами: «Такой ВАУ!»
Снова в криминальное прошлое? Дана Борисова решила отбить молодого мужа пенсионерки
Снова в криминальное прошлое? Дана Борисова решила отбить молодого
Джей-Хоуп рассказал душещипательную историю, которую держал в себе: «Я был готов уйти из BTS»
Джей-Хоуп рассказал душещипательную историю, которую держал в себе:
Протесты против ненависти к азиатам прошли в США
Протесты против ненависти к азиатам прошли в США
Испания выдала России обвиняемого в контрабанде кокаина гражданина Эквадора
Испания выдала России обвиняемого в контрабанде кокаина гражданина
Посол России в США прибыл в Москву и заявил о серьезной работе
Посол России в США прибыл в Москву и заявил о серьезной работе
Пензенский сенатор не стал комментировать сообщения о новом назначении
Пензенский сенатор не стал комментировать сообщения о новом назначении

Топ на сегодня

В Москве горит Измайловский Кремль
В Москве горит Измайловский Кремль
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Делегации США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола на переговорах в Анкоридже 18 марта
Делегации США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола на
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Илон Маск ответил на подозрения Китая в использовании машин Tesla для шпионажа
Илон Маск ответил на подозрения Китая в использовании машин Tesla для

Еще по теме

Покинувший Вашингтон посол России прокомментировал приглашение в Москву
Антонов оценил заинтересованность России в отношениях с США
Посол России в США вылетел из Нью-Йорка в Москву
Посол России в США покинул Вашингтон