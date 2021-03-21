Посол России в США вылетел из Нью-Йорка в Москву

Вадим Карасев

Анатолий АнтоновФото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву, куда был приглашен для консультаций, сообщает ТАСС.

Антонов отправился в Москву из Нью-Йорка, поскольку в условиях пандемии коронавируса прямое авиасообщение между Вашингтоном и российской столицей отсутствует. Ожидается, что рейс прибудет утром в воскресенье, 21 марта, в аэропорт Шереметьево.

Ранее российский посол заявил, что в столице дипломатов ждет большой объем работы. «Необходимо проанализировать то состояние отношений России и США, в котором мы оказались», — пояснил глава дипмиссии. Антонов заверил, что пробудет в Москве столько, сколько понадобится. У него уже запланированы несколько встреч в различных ведомствах.

17 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского президента.