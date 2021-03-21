Познер оценил предложение Путина поговорить с Байденом в прямом эфире

Вадим Карасев

Владимир ПознерФото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Журналист и телеведущий Владимир Познер оценил вероятность проведения онлайн-переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Свое мнение он высказал в разговоре с НСН.

По его мнению, российский лидер «прекрасно понимает, что никаких встреч в эфире не будет». Журналист пояснил, что участие в подобных теледебатах — это не уровень первых лиц государства, поэтому лидеры стран никогда не будут общаться таким образом. «Это совершенно очевидная вещь», — сказал ведущий, участвовавший в телемостах с США в 1980-х.

Познер напомнил, что встрече глав государств предшествует значительная подготовка различных служб. «Они встречаются не просто, чтобы сказать: "Здрасьте", а чтобы о чем-то договориться. Это большая предварительная работа, встречи министров иностранных дел, специалистов», — отметил журналист. Только после этого, по словам телеведущего, возможна встреча президентов, при этом она не может транслироваться по телевидению.

18 марта Путин предложил Байдену поговорить в прямом эфире. Российский глава государства заявил, что готов обсудить темы пандемии коронавируса и региональных конфликтов. Байден поначалу проигнорировал вопрос журналистов о том, согласен ли он на разговор с президентом России. А спустя сутки ответил, что уверен, что в какой-то момент диалог состоится.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского президента.