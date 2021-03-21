Познер рассказал о состоянии после «Спутника V»

Вадим Карасев

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Журналист и телеведущий Владимир Познер привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V» и не заметил у себя негативных последствий. О своем состоянии он рассказал РИА Новости.

По словам Познера, он «даже не заметил, что была вакцинация». Телеведущий отметил, что у него не было никакой реакции ни после первой дозы, ни после второй.

Он также считает, что россиянам стоит «не делать глупость», сомневаясь или отказываясь от прививки. По его словам, россиян, вероятно, кто-то пугает, распуская непонятные слухи. «Конечно, вакцинироваться надо, так же, как от многих других заболеваний, например, вакцинируют детей. Это правильно», — добавил журналист.

Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.