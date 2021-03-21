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Правительство утвердило концепцию профилактики правонарушений подростков

Правительство утвердило концепцию профилактики правонарушений подростков
Концепцию развития до 2025 года системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних утвердили в России, следует из распоряжения правительства РФ.

Согласно документу, созданная концепция представляет собой систему взглядов, принципов и приоритетов в профработе с несовершеннолетними, предусматривает основные направления, формы и методы совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.


"В абзаце втором (Утвердить прилагаемые: Концепцию развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года - ред.) слова "до 2020" заменить словами "до 2025", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Также на срок до 2025 года утверждается план мероприятий по реализации вышеуказанной концепции, уточняется в материалах.


По состоянию на 1 января 2020 года численность детей до 18 лет, постоянно проживающих в России, составляла 30,37 миллиона человек. Участниками преступлений в 2019 году стали 37,9 тысячи несовершеннолетних (в 2018 году было 40,8 тысячи человек), следует из документа.

Россия

По материалам: ria.ru
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