Премьер Словакии выразил готовность уйти с поста из-за ситуации со «Спутником V»

Вадим Карасев

Игорь МатовичФото: RADOVAN STOKLASA / Reuters

Премьер-министр Словакии Игор Матович выразил готовность покинуть свой пост из-за ситуации с поставками российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Лидер правоцентристской партии «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ), по инициативе которого был закуплен российский препарат, заявил, что готов оставить должность главы кабмина, но при этом намерен продолжить работать в составе правительства как один из его членов. Вместе с тем Матович выдвинул ряд требований к входящим в правительственную коалицию партиям, которые добиваются его отставки. Он потребовал, чтобы из состава правительства был удален министр экономики Словакии Рихард Сулик, который является председателем либеральной партии «Свобода и солидарность» (СиС), а также ряд других политиков.

Ранее сообщалось, что Сулик захотел отправить премьера в отставку из-за поставок «Спутник V» в страну. Так, две из четырех партий правительственной коалиции Словакии потребовали отставки Матовича. Помимо СиС речь идет о представителях либерально-консервативной партии «За людей». Партии считают, что Матович не справился с борьбой против пандемии COVID-19 в стране и разделяет общество.

12 марта главу Минздрава Словакии Марека Крайчи сняли с должности из-за позиции по «Спутнику V». Матович пояснил, что правительство страны было близко к развалу.

Поставка российской вакцины привела к серьезным политическим разногласиям внутри Словакии. Глава МИД страны Иван Корчок осудил премьер-министра, который лично встречал первую партию в аэропорту. Против использования вакцины «Спутник V» выступила и президент страны Зузана Чапутова. 6 марта Матович заявил, что не вернет препарат обратно.