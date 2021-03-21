Прилетевший в Россию посол в США Антонов не стал общаться с журналистами

Анастасия Иванова

Посол России в США Анатолий Антонов, прибывший в воскресенье в Москву, покинул международный аэропорт "Шереметьево", оставив без комментариев ожидавших его журналистов, передает корреспондент РИА Новости.

Российский дипломат прибыл в российскую столицу из Нью-Йорка около 11.00 утра, однако покинул самолёт вне основного потока пассажиров. Он вышел из воздушной гавани через зал официальных делегаций, после чего сел в ожидавший его автомобиль и покинул территорию "Шереметьево". Таким образом Антонов оставил без внимания ожидавших его сотрудников прессы, желавших задать вопрос о судьбе российско-американских отношений.