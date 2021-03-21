Принц Чарльз почувствовал себя плохо после интервью Гарри и Меган Маркл

Влада Некрасова

Интервью, данное Опре Уинфри Гарри и его женой Меган Маркл, расстроило членов королевской семьи, по сообщению портала Москва, они восприняли беседы о цвете кожи ребенка Маркл словно объявление им войны.

Ведущая коснулась расовой принадлежности супруги Гарри, вспомнила о том, что когда Меган была беременна сыном, не утихали разговоры о его цвете кожи, обсуждали даже, насколько темным будет рожденный малыш. Также женщина вспомнила свою обиду на членов королевской семьи, ведь еще до рождения её сына лишили охраны. Маркл поделилась тем, что ради малыша дворец решил изменить правила, уверена, что это произошло, потому, что мальчик не белый, а темнокожий.

Сообщается, что отца Гарри, принца Чарльза, интервью очень расстроило, он хоть и комментировал ситуацию, однако же, по информации источников, психологическое состояние пожилого принца резко ухудшилось.

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