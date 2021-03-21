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Протесты против ненависти к азиатам прошли в США

Протесты против ненависти к азиатам прошли в СШАФото:Damian Dovarganes / AP

Протесты против ненависти в отношении людей азиатского происхождения прошли в городах США после недавней стрельбы в Атланте (штат Джорджия). Об этом сообщает NBC News.

Как отмечает телеканал, люди массово вышли на улицы по всей стране — от Сан-Франциско до Питтсбурга. По словам одного из участников акции в Чикаго, он не просто выражает поддержку семьям жертв, но и надеется предотвратить подобные случаи в будущем. «Для многих людей в нашем сообществе это первый раз, когда мы можем выразить свой страх и гнев», — отметила Сандра О из Питтсбурга.

По данным исследования Stop AAPI Hate, в течение последнего года в США было выявлено около 3800 случаев проявления ненависти в отношении людей азиатского происхождения.

21-летний американец Роберт Аарон Лонг устроил массовую стрельбу в окрестностях города Атланта в штате Джорджия 17 марта. Он расстрелял азиатские массажные салоны, убив восемь человек. Считается, что преступление совершено именно на почве расовой ненависти.

Среди всех жертв была одна женщина, из восьми погибших шестеро — азиатского происхождения, в том числе четверо — из Южной Кореи.

В мире

По материалам: lenta.ru
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