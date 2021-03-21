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Путин бросил монетку в тайге

Путин бросил монетку в тайгеВладимир ПутинФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время своего отдыха в сибирской тайге бросил монетку в местный водоем, чтобы вернуться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кадры телеканала «Россия 1».

Российский лидер приехал в Сибирь вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, чтобы «немного отдохнуть». Отмечается, что Путин также выпил воды из колодца, который находился на берегу.

Ранее была опубликована запись, на которой президент катает на вездеходе Шойгу. На кадрах видно, как Путин и министр передвигаются на вездеходе, а также сидят за столом на природе. Кроме того, они попали в мастерскую, в которой Шойгу занимается своим хобби — обрабатывает сухие деревья и делает из них поделки. О ней также рассказывал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

О планах поехать в Сибирь Путин сообщил 18 марта. В прошлом Шойгу неоднократно сопровождал президента на отдыхе в сибирской тайге. В октябре 2019 года Путин накануне своего дня рождения также поехал в тайгу, где собрал грибы и откуда увез в качестве сувенира найденную шишку. Министр обороны в свою очередь выкопал куст брусники, который глава государства посоветовал ему посадить на даче.

Россия

По материалам: lenta.ru
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