Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Путин назвал ключевую веху двух последних десятилетий для России

Путин назвал ключевую веху двух последних десятилетий для России

Путин назвал ключевую веху двух последних десятилетий для РоссииФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал восстановление страны как единого централизованного государства ключевой вехой последних двух десятилетий. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По словам президента, благодаря «огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа» России удалось преодолеть все трудности, с которыми страна столкнулась в конце 1990-х. Глава государства подчеркнул, что экономические показатели 20-летней давности сильно отличаются от настоящих.

«И вот это, пожалуй, самое главное, что было сделано, имея в виду и восстановление социальной сферы, и доходов, и благополучия граждан», — отметил он.

Также российский лидер напомнил, что ярким событием в истории страны стало возвращение Крыма и Севастополя «в родную гавань». Путин назвал это результатом укрепления государства изнутри.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Киев и страны Запада не признают процедуру легитимной и заявляют о насильственном характере присоединения полуострова Россией.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Очень яркое событие". Путин назвал главную веху своего президентства
"Очень яркое событие". Путин назвал главную веху своего президентства
Алексей Купин назвал приоритеты крепкого брака
Алексей Купин назвал приоритеты крепкого брака
Мама Саши Черно умерла от рака
Мама Саши Черно умерла от рака
Захар Саленко пытался помириться с Яной Шафеевой
Захар Саленко пытался помириться с Яной Шафеевой
Российские ученые научились выявлять людей, которые могут прожить до 100 лет
Российские ученые научились выявлять людей, которые могут прожить до
Финансист рассказал, в какой валюте лучше всего хранить сбережения
Финансист рассказал, в какой валюте лучше всего хранить сбережения
Илон Маск ответил на обвинения Китая в шпионаже при помощи автомобилей Tesla
Илон Маск ответил на обвинения Китая в шпионаже при помощи
Подруга Легкоступовой подтвердила версию с изнасилованием Валентины: «Слабый мужчина всегда вымещает зло на том, кто не может ответить»
Подруга Легкоступовой подтвердила версию с изнасилованием Валентины:
Бывшие Давы объединились! Ольга Бузова и Карина Кросс теперь заодно
Бывшие Давы объединились! Ольга Бузова и Карина Кросс теперь заодно
В Петербурге ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата
В Петербурге ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата
Путин назвал ключевую веху двух последних десятилетий для России
Путин назвал ключевую веху двух последних десятилетий для России
Гинцбург оценил выработку антител у переболевших коронавирусом
Гинцбург оценил выработку антител у переболевших коронавирусом

Топ на сегодня

В Москве горит Измайловский Кремль
В Москве горит Измайловский Кремль
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций

Еще по теме

Путин заявил, что экономические показатели являются результатом труда граждан РФ
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Путин поздравил россиян с днем воссоединения с Крымом
Путин призвал не проявлять малодушия