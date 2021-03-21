Путин назвал ключевую веху двух последних десятилетий для России

Вадим Карасев

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал восстановление страны как единого централизованного государства ключевой вехой последних двух десятилетий. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По словам президента, благодаря «огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа» России удалось преодолеть все трудности, с которыми страна столкнулась в конце 1990-х. Глава государства подчеркнул, что экономические показатели 20-летней давности сильно отличаются от настоящих.

«И вот это, пожалуй, самое главное, что было сделано, имея в виду и восстановление социальной сферы, и доходов, и благополучия граждан», — отметил он.

Также российский лидер напомнил, что ярким событием в истории страны стало возвращение Крыма и Севастополя «в родную гавань». Путин назвал это результатом укрепления государства изнутри.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Киев и страны Запада не признают процедуру легитимной и заявляют о насильственном характере присоединения полуострова Россией.