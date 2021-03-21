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Путин проведет совещание и обсудит наращивание производства вакцин

Путин проведет совещание и обсудит наращивание производства вакцинФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание, в ходе которого будет обсуждаться наращивание производства отечественных вакцин. Об мероприятиях, запланированных в графике главы государства, сообщается в эфире «Россия 1», пишет РИА Новости.

Уточняется, что на неделе российский лидер также встретится с лауреатами президентской премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства для детей. Кроме того, в ближайшей повестке дня заседание наблюдательного совета проекта «Россия — страна возможностей».

Перед насыщенной неделей глава государства отправился в сибирскую тайгу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уточнил, что Путин отдыхает там в компании министра обороны Сергея Шойгу. По его словам, министр и президент передвигаются на вездеходе и совершают пешие прогулки.

Россия

По материалам: lenta.ru
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