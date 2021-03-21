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Рар: США вряд ли развяжут торговую войну против ФРГ из-за “Северного потока-2

Немецкий политолог Александр Рар высказал мнение в эфире программы “60 минут”, что администрация Белого дома маловероятно пойдет на развязывание торговой войны против ФРГ из-за “Северного потока-2”.

“Я думаю, что “Северный поток-2″, если его запретят американцы, то тогда санкции надо будет вводить против немецкого государства, государственных структур… Это уже торговая война не против компании, а против самой Германии. Я думаю, что американцы вряд ли на это пойдут, хотя Байден в трудном положении, потому что его шантажирует Конгресс”, – озвучил свою позицию политолог.

Сообщение Рар: США вряд ли развяжут торговую войну против ФРГ из-за “Северного потока-2 появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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