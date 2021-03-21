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Раскрыто состояние избитой отцом 12-летней россиянки

Раскрыто состояние избитой отцом 12-летней россиянкиАнна КузнецоваФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Несовершеннолетняя россиянка, подвергавшаяся жестокому обращению со стороны отца, попала в больницу с обострением хронических заболеваний. Об этом рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в Facebook.

«Информация поступает разная. Девочка учится, занимается спортом. Точку в этом вопросе поставят результаты расследования», — пояснила она.

По словам детского омбудсвумен, в настоящее время решается вопрос о помещении 12-летней москвички в социально-реабилитационный центр. «В любом случае, нужно найти наилучшее для ребенка решение, учитывая все обстоятельства», — добавила Кузнецова.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка призналась, что от «фото побоев, попавших в сеть, просто мороз по коже». После того, как в социальных сетях появилась информация, что отец подвергал ребенка насилию, жестоко обращался с ней, в семью выехали представители органов опеки и попечительства, начались проверки Следственного комитета по Москве и прокуратуры. Кузнецова продолжит держать ситуацию на контроле.

О физическом и психологическом насилии над ребенком написала ее сестра в Instagram. Она поделилась, что после смерти матери в 2017 году отец регулярно издевается над девочкой и оскорбляет ее. «Отец заставляет ее есть испорченную еду, кладет в суп барсучий жир и силой заставляет это есть. Хранит в туалетной комнате выпивку, в этот момент девочке запрещено ходить в туалет. Он ей говорит терпеть», — рассказала ее сестра. Также мужчина отбирает у дочери телефон и пытается ограничить ее контакты с внешним миром.

Россия

По материалам: lenta.ru
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Раскрыто состояние избитой отцом 12-летней россиянки
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