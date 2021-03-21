РИА Новости: Город Душанбе объявлен культурной столицей СНГ в 2021 году

Влада Некрасова

Культурной столицей СНГ в этом году будет город Душанбе. Церемония официального объявления о новом статусе этого города состоялась в театре оперы и балета имени С. Айни сегодня, 21 марта. Об этом передает РИА «Новости».

На мероприятии, как стало известно, выступили сначала заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Бекетжан Жумангулов, а затем также исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участниц СНГ Анатолий Иксанов. Кроме того, был также показан и короткометражный документальный фильм о Душанбе. В нем были собраны все самые выдающиеся достижения столицы Таджикистана.

Следует отметить, в 2015 году статус культурной столицы был получен южным городом Таджикистана Куляб. Первым такой статус, как известно, получил древний белорусский город Гомель.

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