Рита Дакота: «Мы с Федей не хотим деток. И пышная свадьба точно не для нас»

Алексей Вольцев

Больше года Рита Дакота встречается с оператором Федором Белогаем. Поклонники уже засыпали артистку расспросами, когда влюбленные собираются зарегистрировать отношения и планируют ли пополнение. Сегодня звезда решила ответить на личные вопросы, признавшись, что пока не собирается рожать второго ребенка.

В 2018 году Дакота развелась с Владом Соколовским. От союза с певцом у Риты есть дочь Мия. Как призналась артистка, вновь идти под венец она пока не планирует. «Мы с Федей оба уже однажды были в браке. У обоих были пышные большие свадьбы. Все, что мы поняли из этого опыта — этот движ точно не для нас. Шутим, что если однажды решим расписаться, то возьмем самых близких друзей и поедем в доме на колесах через всю Америку. Ну, или устроим серферскую вечеринку на Гавайях. Но точно никакой классической свадьбы с тамадой, кучей родственников и конкурсами», — объяснила исполнительница в личном блоге.

31-летняя певица отметила, что не задумывается не только о браке, но и о втором ребенке. «Мы не хотим пока деток. У нас есть Мия. Мы очень счастливы пока что вот таким составом. И это нормально», — добавила Дакота.

О том, что Рита закрутила роман с Федором Белогаем, стало известно в январе 2020-го. Артистка не раз подчеркивала, что возлюбленный сразу же нашел общий язык с ее трехлетней наследницей. «У Мии с Федом чудесные отношения, они лучшие друзья. Фед — мудрый мужчина, он не пытается занять место отца, потому что у нее есть живой и здоровый папа, который ее очень любит», — говорила певица.

К слову, исполнительница заявляла, что она очень ценит Федора и делает все, чтобы их чувства с каждым днем становились сильнее и прочнее. «Забота, нежность, страсть, веселье и постоянные приключения. Наша пара об этом. Ну, и немножечко о том, как совместно медитировать «в шкафу». Нас часто спрашивают: «Как обрести такие же отношения?» Такие отношения и правда не найти, их можно только создать…» — делилась Рита.