Россиянам назвали способы защититься от коронавируса на майских праздниках

Вадим Карасев

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россиянам назвали способы защитить себя от заражения коронавирусом на майских праздниках. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По его словам, основная рекомендация не поменялась — как можно меньше контактировать с людьми за пределами семьи. «Ничего нет плохого в том, чтобы сходить семьей в лес на праздники. С родственниками, с которыми живете, риск не меняется, если вы с ними вместе находитесь на природе», — отметил Покровский.

По словам специалиста, сбор в большой компании резко увеличивает шансы заболеть. В этой связи в общественных местах также необходимо продолжать носить маски. Покровский отметил, что риск заразиться увеличивается в случае плохой погоды на майских праздниках: люди начинают собираться большими компаниями в закрытых и плохо проветриваемых помещениях.

Ранее инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков говорил, что в России может произойти новый подъем заражений коронавирусом, поскольку часть граждан не понимает необходимость продолжать соблюдать меры предосторожности.

В России число заразившихся четвертый день подряд превышает 9 тысяч человек. Наибольший прирост за сутки наблюдается в Москве — 1511 человек. Всего за время пандемии в стране погибли 95 030 зараженных в 85 регионах.