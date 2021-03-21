Россияне массово заявили о готовности отказаться от одноразовой посуды

Вадим Карасев

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Большинство россиян готово отказаться от пластиковой посуды. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob.

Общее число жителей, которые полностью готовы обойтись без одноразовых приборов или «скорее готовы» это сделать, составило 82 процента. Этот показатель вырос на 12 процентов всего за три года. Отмечается, что чаще всего пластик считают вредным люди до 24 лет и те, у кого доход составляет 50-80 тысяч рублей в месяц.

При этом 18 процентов опрошенных не готовы отказываться от удобных и дешевых приборов. Они считают, что нужно думать не об отказе от пластиковой посуды, а о системе по ее переработке. В среднем ежемесячный доход у этой категории людей менее 30 тысяч рублей.

Отмечается, что в опросе участвовало 1,6 тысячи человек из всех округов России.

16 марта вице-премьер Виктория Абрамченко предложила запретить в России производство и использование материалов, которые невозможно переработать, в том числе пластиковую посуду и коктейльные трубочки.

Ранее сообщалось, что правительство поручит Российскому экологическому оператору (РЭО) к 2021 году увеличить до 42 процентов долю населения, сортирующего отходы раздельно. Это в 1,6 раза больше, чем было годом ранее. На март 2020 года раздельный сбор отходов был доступен только для 27,2 миллиона человек (18,5 процента населения России).