Российские ученые научились выявлять людей, которые могут прожить до 100 лет

Вадим Карасев

В России разработан тест, который позволяет определить, может ли человек стать долгожителем. Известно, что наличие одного из вариантов гена FOXO3А, в 1,5 раза увеличивает вероятность дожития минимум до 100 лет.

Кандидат биологических наук Елена Кравченко в интервью "Комсомольской правде" рассказала, что для распознания этого варианта требуется секвенатор – достаточно дорогая техника для чтения образцов ДНК, которая к тому же долго выполняет анализ.

"Поэтому мы разработали такую тест-систему, которая читает не весь ген FOXO3A, а только одну нужную букву, которая как раз и связана с вариантом гена, отвечающего за долголетие. Да, получилось не с первого раза. Но в течение полугода мы в итоге создали работающую тест-систему", – объявила она.

Работа тестовой системы была проверена при помощи секвенатора. По словам Кравченко, все работает быстро, просто и дешево, а изготовить подобный тест теоретически может даже человек, не связанный с наукой. Из 50 добровольцев разного возраста предрасположенность к долгожительству нашли у пяти.

"В среднем вклад генов в вероятность прожить долгую жизнь после 60 лет увеличивается до 50%. Если вы дожили до 60 лет, органы уже не новые, работают не так замечательно, как в молодости, поэтому становится все важнее, какие гены и как у вас работают", – пояснила специалист.