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Российские ВКС мощным ударом уничтожили базу подготовки террористов в Сирии

В районе населённого пункта Бенин в Сирии уничтожена база подготовки западных наёмников. Как сообщает Avia.pro, на базе, предположительно, обучали будущих джихадистов.

Прежде чем нанести удар, была тщательно изучена инфраструктура объекта. Мощные воздушные удары российских ВКС авиабомбами ФАБ-500 не оставили шансов террористическому формированию. Группа наёмников, находящихся в охранении, и ретранслятор были уничтожены.

По имеющейся информации, речь идёт, в основном, о турецких наёмниках. Однако ранее на этих же территориях были обнаружены и представители военных компаний из других европейских стран. Пока командование ВКС России в Сирии никак не прокомментировало удары. При этом с начала года было уничтожено уже несколько баз боевиков, что позволило сирийским силам постепенно вернуть контроль над южной частью Идлиба, которая пока находится во власти террористов.

Сообщение Российские ВКС мощным ударом уничтожили базу подготовки террористов в Сирии появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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