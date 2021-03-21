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Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл первую в карьере медаль на Кубке мира

Эдуард Латыпов, 27-ми летний российский биатлонист, получит первую в своей карьере медаль. В завершающей гонке КМ Латыпов финишировал вторым на масс-старте на 15 км. Эдуард отстал от победителя гонки, француза Симона Дестье, на +8,9 секунд.

Третьим к финишу пришёл норвежец Йоханнес Бе. Он финишировал с результатом +17,5 сек. после Симона Дестье.

Российские спортсмены Матвей Елисеев и Евгений Гараничев пришли к финишу 17 и 21, соответственно. У Елисеева результат +1.29,8, а у Гараничева +1.41,7.

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По материалам: sm.news
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