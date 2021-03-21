Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Российский чиновник объяснил слова об отказе людей работать за 15 тысяч рублей

Российский чиновник объяснил слова об отказе людей работать за 15 тысяч рублей

Российский чиновник объяснил слова об отказе людей работать за 15 тысяч рублейФото: Катя Дериглазова

Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников пояснил, что не удивлялся отказу людей работать за 15 тысяч рублей. Он добавил, что множество вакансий в регионе действительно низкооплачиваемые. Слова чиновника передает РИА Новости .

«Разумеется, никакого удивления я не мог высказать, это их право по закону», — сказал он. Сотников отметил, что личных суждений не высказывал, а только озвучил статистические данные.

По его словам, в регионе есть и высокооплачиваемые рабочие места, но их единицы. При наличии 4 тысяч официально зарегистрированных безработных число вакансий превышает 6 тысяч, заметил чиновник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на одном из совещаний Сотников пожаловался на нежелание жителей работать за зарплату в 15 тысяч рублей и стремление орловчан уехать на заработки в Москву. Власти региона назвали эту фразу вырванной из контекста.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Настя Балтер собирает деньги, чтобы помочь подписчице
Настя Балтер собирает деньги, чтобы помочь подписчице
Павел Бабич сбежал из дома после приезда мамы Кати Скалон
Павел Бабич сбежал из дома после приезда мамы Кати Скалон
Семья Дмитренко не может переехать в свою квартиру
Семья Дмитренко не может переехать в свою квартиру
СМИ сообщили об отказе Украины поддержать предложение России по Донбассу
СМИ сообщили об отказе Украины поддержать предложение России по
Познер рассказал о состоянии после «Спутника V»
Познер рассказал о состоянии после «Спутника V»
Инстасамка готовится к новой операции: «Мозги себе вставит?»
Инстасамка готовится к новой операции: «Мозги себе вставит?»
Пиар? Тимати передумал закрывать «Холостяк»
Пиар? Тимати передумал закрывать «Холостяк»
Дисквалифицируют? Участник «Евровидения-2021» пообещал изнасиловать матерей хейтеров
Дисквалифицируют? Участник «Евровидения-2021» пообещал изнасиловать
Российский чиновник объяснил слова об отказе людей работать за 15 тысяч рублей
Российский чиновник объяснил слова об отказе людей работать за 15
В Крыму осудили заявления о долге Германии помочь Киеву вернуть полуостров
В Крыму осудили заявления о долге Германии помочь Киеву вернуть
Россиянам назвали способы защититься от коронавируса на майских праздниках
Россиянам назвали способы защититься от коронавируса на майских
Какие растения выращивать на балконе? (инструкция по уходу)
Какие растения выращивать на балконе? (инструкция по уходу)

Топ на сегодня

В Москве горит Измайловский Кремль
В Москве горит Измайловский Кремль
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания

Еще по теме

Российский чиновник пожаловался на нежелание людей работать за 15 тысяч рублей
Власти объяснили жалобу чиновника на отказ россиян работать за 15 тысяч рублей
Орловский чиновник удивился нежеланию граждан работать за 15 тысяч
Чиновник вступился за считающего нормой зарплату в 15 тысяч рублей коллегу