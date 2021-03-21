Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российский хореограф Владимир Кирсанов умер от последствий COVID-19

Российский хореограф Владимир Кирсанов умер от последствий COVID-19Владимир КирсановФото: Facebook

Хореограф Владимир Кирсанов скончался от последствий коронавируса. Заслуженному артисту России было 73 года. Об этом в своем Facebook написал актер Ефим Шифрин.

В своем профиле он разместил пост с фотографией хореографа. «Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид? Как же про Кирсанова теперь говорить — "был"?» — написал Шифрин.

Владимир Кирсанов — один из значительных представителей тэп-танца на российской сцене. Он сотрудничал с различными джазовыми музыкантами, являлся автором множества книг по танцу, участвовал в качестве балетмейстера в создании передач на российском телевидении.

Ранее сообщалось, что оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко скончался в Австрии на 84-м году жизни. В послании от его близких говорилось, что артист ушел из жизни после того, как его госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

ВТБ войдет в список негосударственных акционеров "Первого канала"
ВТБ войдет в список негосударственных акционеров "Первого канала"
Ряд шведских компаний выразили готовность производить "Спутник V"
Ряд шведских компаний выразили готовность производить "Спутник V"
Российский хореограф Владимир Кирсанов умер от последствий COVID-19
Российский хореограф Владимир Кирсанов умер от последствий COVID-19
Любовница Ефремова отправилась судиться из-за съемной квартиры
Любовница Ефремова отправилась судиться из-за съемной квартиры
Хирург Маши Малиновской: «Ее грудь была разной, с одной стороны сильно тянули наверх рубцы»
Хирург Маши Малиновской: «Ее грудь была разной, с одной стороны
«Меня накрывали приступы несостоявшегося материнства»: Вика Цыганова рассказала о попытке ЭКО
«Меня накрывали приступы несостоявшегося материнства»: Вика Цыганова
Правительство утвердило концепцию профилактики правонарушений подростков
Правительство утвердило концепцию профилактики правонарушений
Осиротевшая дочь Николая Фоменко рассказала о нежелании артиста общаться
Осиротевшая дочь Николая Фоменко рассказала о нежелании артиста
В Америке против дронов был представлен БПЛА с микроволновым излучателем
В Америке против дронов был представлен БПЛА с микроволновым
Гуаньча: Жители Китая заявили, что КНР усмирил США в ходе брифинга на Аляске
Гуаньча: Жители Китая заявили, что КНР усмирил США в ходе брифинга на
Актер Дмитрий Певцов призвал навсегда заблокировать Twitter в России
Актер Дмитрий Певцов призвал навсегда заблокировать Twitter в России
Актер Анатолий Кот признался в фиктивном браке с Юлией Высоцкой
Актер Анатолий Кот признался в фиктивном браке с Юлией Высоцкой

Топ на сегодня

Нестеренко покинула пост первого замглавы Минфина
Нестеренко покинула пост первого замглавы Минфина
В Тбилиси оппозиция анонсировала митинг 20 марта, если власти не назначат новые выборы
В Тбилиси оппозиция анонсировала митинг 20 марта, если власти не
Комбриг ВС Брыжинский рассказал о последствиях атаки на Донбассе
Комбриг ВС Брыжинский рассказал о последствиях атаки на Донбассе
Вильфанд рассказал, когда следует менять резину автомобиля
Вильфанд рассказал, когда следует менять резину автомобиля
Посол в США Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
Посол в США Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта

Еще по теме

Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко
Умер знаменитый российский актер Зельдин
Народный артист СССР Владимир Курбет скончался в Кишинёве
Умер народный артист СССР Зураб Соткилава