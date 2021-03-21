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Российский врач рассказал о вреде короткого дневного сна

Российский врач рассказал о вреде короткого дневного снаФото: Globallookpress.com

Короткий дневной сон не соответствует внутреннему человеческому ритму, который подразумевает 90-минутные периоды смены фаз сна, поэтому ежедневно спать днем не следует. О вреде подобной привычки рассказал доктор медицинских наук, врач-невролог (сомнолог) Михаил Тардов. Его цитирует агентство «Москва».

По словам Тардова, за 15-20 минут дневного сна успевают перезарядиться перенапряженная зона мозга и восстановиться некоторые процессы, пошатнувшиеся за время утомления. Но к таким мерам можно прибегать в исключительных случаях — физиологический сон взрослого здорового человека происходит ночью. «В случае эпизода недостаточного ночного сна можно поддержать себя дневным задремыванием на 15-20 минут, но не стоит превращать это в систему», — пояснил медик.

Тардов добавил, что при различных патологиях, например синдроме обструктивного апноэ сна (СОАС), желание заснуть днем может стать непреодолимым. В такой ситуации короткий дневной сон в 20-30 минут может быть полезен.

Сомнолог также отметил, что пожилые люди спят днем чаще, так как с возрастом ритмы суточной активности человека меняются, и после 60-65 лет днем появляется примерно 30-минутный период, когда хочется спать. После 80-85 лет таких периодов становится два.

Ранее терапевт Ирина Добрецова рассказала, что долгий сон в выходные может быть опасен для биоритмов человека и не принесет нужного эффекта. Эксперт также объяснила, что важно ложиться спать в 22:30, так как гормон мелатонин, отвечающий за борьбу со стрессом, согласно циркадным ритмам человека, вырабатывается в 23:00. Чтобы хорошо себя чувствовать, в это время нужно уже крепко спать. Кроме того, Добрецова посоветовала недолго отдыхать днем по 20-30 минут в промежутке с 14:00 до 15:00.

Россия

По материалам: lenta.ru
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