"Считаю Россию своей родиной": Манижа обвинила хейтеров в расизме
29-летняя певица Манижа в этот раз представит Россию на "Евровидении" в Роттердаме с песней "Русская женщина". Исполнительница в эфире программы "Док-ток" на Первом канале рассказала о расизме, с которым якобы столкнулась в России еще в детстве, сообщает "Стархит".
Артистка призналась, что на протяжении всей жизни слышит упреки в свой адрес, связанные с национальностью. После переезда из Таджикистана в Россию из-за начавшейся гражданской войны Манижа пошла в московский детский сад, где столкнулась с расизмом.
"Первое слово, которое я выучила в России, — черножопая. На полном серьезе! Я пришла домой и в шутку произнесла его при маме, совершенно не понимая, что оно означает. После этого мама пошла в садик, поговорила с воспитателями, с девочкой, которая мне это сказала. В итоге мы с этой девочкой даже подружились", — рассказала звезда.
Манижа резко отреагировала на волну хейта, с которой столкнулась после победы на национальном отборе на "Евровидение".
Певица осознавала, что далеко не все ее примут. Однако зрительская реакция на ее победу превзошла все ожидания Манижи.
"Но не подозревала, что будет такое количество откровенной злобы. Я ведь не сделала никому ничего плохого. Вышла и спела — только и всего! Сначала не понимала, как себя вести, а потом мне вдруг стало намного легче. Знаете почему? Много лет я делаю одно и то же, транслирую схожие месседжи. Часто в личном общении слышу от коллег по музыкальной тусовке: "Мы нормально живем в Москве, это прогрессивный, прекрасный город, а ты, Манижа, опять про бодипозитив, сексизм, феминизм… Где ты это видишь?" А я продолжаю твердить: "Нет, проблемы есть, о них нужно говорить", — отметила певица в интервью ТАСС.
Напомним, Манижа смогла обойти в ходе голосования Антона Беляева с его группой Therr Maitz и дуэт #2Маши. Певица из Таджикистана, в детстве переехавшая в Россию, теперь отправится на "Евровидение" с песней "Русская женщина".
Менеджер Манижи Майя Серикова раскрыла Пятому каналу, что к созданию песни "Русская женщина" также приложили руку композиторы из Израиля.
В своей песне Манижа высмеивает стереотипы о женщинах. "Тебе уж за 30, алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот похудеть бы. Надень подлиннее, надень покороче, Росла без отца, делай то, что не хочешь", — поет артистка.
Как писал NEWSTES, ранее Иосиф Пригожин усомнился в "порядочности выбора" артиста на международный песенный конкурс "Евровидение".