"Считаю Россию своей родиной": Манижа обвинила хейтеров в расизме

Вадим Карасев

29-летняя певица Манижа в этот раз представит Россию на "Евровидении" в Роттердаме с песней "Русская женщина". Исполнительница в эфире программы "Док-ток" на Первом канале рассказала о расизме, с которым якобы столкнулась в России еще в детстве, сообщает "Стархит".

Артистка призналась, что на протяжении всей жизни слышит упреки в свой адрес, связанные с национальностью. После переезда из Таджикистана в Россию из-за начавшейся гражданской войны Манижа пошла в московский детский сад, где столкнулась с расизмом.



"Первое слово, которое я выучила в России, — черножопая. На полном серьезе! Я пришла домой и в шутку произнесла его при маме, совершенно не понимая, что оно означает. После этого мама пошла в садик, поговорила с воспитателями, с девочкой, которая мне это сказала. В итоге мы с этой девочкой даже подружились", — рассказала звезда.



Манижа резко отреагировала на волну хейта, с которой столкнулась после победы на национальном отборе на "Евровидение".

В хейте, с которым сейчас столкнулась, четко распознаю расизм. Он здесь, никуда не делся. Я, таджичка по крови, принципиально буду петь на русском языке. Потому что представляю Россию, которую считаю своей родиной. Зачем подстраиваться под кого-то, чтобы погладили по головке и дали лишний балл? В конце концов, важен месседж, который несу. Хочу петь по-русски, поскольку обращаюсь в первую очередь к своей стране, к женщинам России. Понимаете, они должны гордиться собой. Мы это заслужили... А что пишут гадости, мол, мои родители чуть ли не наркобароны и находятся в федеральном розыске… Опровергать столь нелепую ложь даже как-то неловко.

Певица осознавала, что далеко не все ее примут. Однако зрительская реакция на ее победу превзошла все ожидания Манижи.

"Но не подозревала, что будет такое количество откровенной злобы. Я ведь не сделала никому ничего плохого. Вышла и спела — только и всего! Сначала не понимала, как себя вести, а потом мне вдруг стало намного легче. Знаете почему? Много лет я делаю одно и то же, транслирую схожие месседжи. Часто в личном общении слышу от коллег по музыкальной тусовке: "Мы нормально живем в Москве, это прогрессивный, прекрасный город, а ты, Манижа, опять про бодипозитив, сексизм, феминизм… Где ты это видишь?" А я продолжаю твердить: "Нет, проблемы есть, о них нужно говорить", — отметила певица в интервью ТАСС.

Напомним, Манижа смогла обойти в ходе голосования Антона Беляева с его группой Therr Maitz и дуэт #2Маши. Певица из Таджикистана, в детстве переехавшая в Россию, теперь отправится на "Евровидение" с песней "Русская женщина".

Менеджер Манижи Майя Серикова раскрыла Пятому каналу, что к созданию песни "Русская женщина" также приложили руку композиторы из Израиля.

Мы очень этого хотели, мы к этому очень долго шли, для нас большая неожиданность все это. Пока от счастья плачем. У нее есть история. Она была написана ровно год назад с израильскими друзьями-композиторами. Слова написала Манижа, она соавтор музыки. Вот так родилась композиция "Russian Woman".

В своей песне Манижа высмеивает стереотипы о женщинах. "Тебе уж за 30, алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот похудеть бы. Надень подлиннее, надень покороче, Росла без отца, делай то, что не хочешь", — поет артистка.

Как писал NEWSTES, ранее Иосиф Пригожин усомнился в "порядочности выбора" артиста на международный песенный конкурс "Евровидение".