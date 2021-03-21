Семен Трескунов о Дане Милохине: «Мне не кажется он образованным человеком, с которым можно поговорить»

Анастасия Иванова

Семен Трескунов раскритиковал современных блогеров и тиктокеров. По мнению 21-летней звезды проекта «Хороший мальчик», они не учат подростков правильным вещам, которые пригодятся им в жизни.

Трескунов рассуждает, что каждый из блогеров имеет огромную аудиторию, которую можно чему-то научить и призвать сделать этот мир лучше — они используют площадку только для обогащения себя.

«За Моргенштерном вот что признаю — культ телесности. Он вывел его на новый уровень, мол, смотрите какой я классный, я этого не стесняюсь. Культ внутренней свободы — это необходимо для развития. Но в какой-то момент он остановился, потому что я помню его ранние работы, наполненные протестом», — признается Семен.

Также звезде кино не нравится поведения звезды TikTok Дани Милохина. «Ладно еще Моргенштерн, возможно он клевый — но я искренне не понимаю, что людям, которые чуть помладше меня, может нравиться в Дане Милохине. Я вижу, что он клевый чувак, потому что тоже очень свободный – в его глазах есть незамутненность. Но, смотря как Милохин снимает все эти видосики, мне не кажется он образованным человеком, с которым можно о чем-то поговорить. Я не понимаю их кумирства, почему за этими людьми идут. Что он такого предлагают, чего не может предложить никто другой?» — сказал Трескунов Ирине Шихман.

Для себя актер вывел такую формулу, которую транслируют блогеры — год назад я был такой, а теперь стал звездой. При этом они не чувствуют противоречий, наркотиков, терзаний — и зарабатывают на этом миллионы рублей.

Напомним, Моргенштерн и Даня Милохин являются кумирами молодежи. Оба они начинали как блогеры но со временем начали читать рэп. По слухам, за выступление Моргенштерн зарабатывает не менее 1,5 миллионов рублей, а в прошлом году вошел в ТОП-20 самых высокооплачиваемых российских артистов.

Милохин же стал известен благодаря социальной сети TikTok, где публиковал забавные ролики о жизни. Даня вырос в детском доме, а затем в приемной семье. Недавно он смог позволить себе элитную иномарку за 11 миллионов рублей.