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Семен Трескунов вновь ответил Никите Михалкову: «Окончательно расстроился»

Как сообщает источник Царьград, Семён Трескунов снова высказался насчет Никиты Михалкова. Недавно Никита Михалков поделился своим мнение о гонорарах российских актеров, которые выходили на митинг. В список Михалкова попал и молодой актер Трескунов, съёмочный день которого стоит 120 тысяч рублей.

Семен Трескунов дал интервью журналисту Ирине Шихман. Она спросила у актера, зачем ему понадобилось агитировать людей в участие на митинге и как он относится к словам Михалкова. Трескунов сказал, что слова режиссера его задели. Так же он отмечает, что воспринял его слова, как учение жизни и навязывание собственных материальных ценностей.

Но Михалков хотел донести до актеров то, что они не знают плохой жизни и жалуются на то, что они имеют. Режиссер и актер не поняли друг друга.

Так же Трескунов очень огорчился, когда услышал слова Михаила Шахназарова: “Отвага, Семён, это не ты, отвага – это наши парни в Сирии, это антитеррористические рейды ФСБ – вот что такое отвага”.

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По материалам: sm.news
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