Семья Дмитренко не может переехать в свою квартиру

Вадим Карасев

Покупку квартиры Оля и Дима Дмитренко держали в секрете, чтобы получить еще одну от проекта. Зато теперь держат пользователей в курсе по поводу своих планов на переезд. Только все складывается не так хорошо, как им бы хотелось. Договориться о ремонте по бартеру не удалось, приходится ждать отделку в квартире, чтобы переехать потом.

«Все за рекламу хотят. Халявщики», «А сами сделать ремонт не пробовали?», «Зря. После застройщиков все равно приходится переделывать», - уверены пользователи.

У Ольги Рапунцель затянулась черная полоса. В последнее время она постоянно жалуется на разные неприятности. То хейтеры ее преследуют и мешают зарабатывать на рекламе, то сумка с деньгами и документами исчезает, то обманули ее на 20 тысяч рублей. В теперь еще и неприятные новости о квартире поступили, пишет newstes.ru.Со своими подписчиками Ольга поделилась результатами посещения офиса застройщика, который продал им квартиру. О ремонте по бартеру приходится только мечтать, что Оля и Дима и делали несколько месяцев, пытаясь найти подходящие им условия. Но не смогли, поэтому согласились на то, что отделку сделает застройщик.Придется подождать переезда, так как квартиры будут готовы не раньше лета, а Дмитренко так хотели побыстрее распрощаться со съемным жильем. Хейтеры снова злорадствуют из-за того, что у Рапунцелей проблемы, которые появились не без их помощи. Если бы хейтеры так не преследовали рекламодателей, Дмитренко могли бы получить свой бартер.Видимо, Ольга думает также, раз решилась снова объяснять «злым людям», что соблюдает все договоренности с рекламодателями, всегда публикует рекламу, а многие вещи приобретает самостоятельно. Но разве хейтеров волнуют такие нюансы? Рапунцелей достают из неприязни, и даже в тех случаях, когда они правы, хейтеры не перестанут им надоедать. Ожидание ремонта в квартире - отличный повод.