Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Шифры на бутылках с газировкой оскорбили покупателей и вызвали скандал

Шифры на бутылках с газировкой оскорбили покупателей и вызвали скандал

Шифры на бутылках с газировкой оскорбили покупателей и вызвали скандал
Норвежская компания Norgesgruppen, владеющая сетью магазинов, прекратила продажу газированных напитков производства фирмы O. Mathisenпосле того, как на этикетках нашли ряд "шифров", популярных среди сторонников теорий заговора о якобы искусственном происхождении коронавируса, пишет 8 января, 12:00

Руководитель фирмы O. Mathisen Ярле Холлеруд, в свою очередь, отметил, что реакция на этикетки его удивила.



"Например, "1984" — это отсылка к произведению Джорджа Оруэлла, она связана с ограничением прав, которое, по мнению многих, произошло во время пандемии. Также, хоть там говорится о 5G, мы не утверждаем, что существует какая-либо связь между развитием этой сети и распространением коронавируса", — цитирует его издание.

Тем не менее, Холлеруд отметил, что с пониманием относится к нежеланию продавцов видеть на своих полках товары с "политическими сообщениями". Он также пообещал убрать надписи с этикеток.

В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Врач-онколог назвала основные симптомы опухоли головного мозга
Врач-онколог назвала основные симптомы опухоли головного мозга
Премьер-министр Пакистана привился китайской вакциной и заболел коронавирусом
Премьер-министр Пакистана привился китайской вакциной и заболел
В Минцифры назвали преимущество продажи автомобилей через госуслуги
В Минцифры назвали преимущество продажи автомобилей через госуслуги
Шифры на бутылках с газировкой оскорбили покупателей и вызвали скандал
Шифры на бутылках с газировкой оскорбили покупателей и вызвали скандал
Под Запорожьем найден мертвым пропавший 4 месяца назад доктор наук
Под Запорожьем найден мертвым пропавший 4 месяца назад доктор наук
Пензенский депутат оценил работу губернатора Белозерцева
Пензенский депутат оценил работу губернатора Белозерцева
В Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь
В Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь
Экс-министр финансов назвал экономическую политику США худшей за 40 лет
Экс-министр финансов назвал экономическую политику США худшей за 40
Британский флот обзаведется специальным кораблем для защиты от российских подлодок
Британский флот обзаведется специальным кораблем для защиты от
Байден засомневался в своих умственных способностях
Байден засомневался в своих умственных способностях
Ждет второго? Татьяна Брухунова интригует округлившимся животом
Ждет второго? Татьяна Брухунова интригует округлившимся животом
Экс-продюсера Николая Баскова задержала полиция
Экс-продюсера Николая Баскова задержала полиция

Топ на сегодня

В Москве горит Измайловский Кремль
В Москве горит Измайловский Кремль
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций

Еще по теме

Познер оценил теорию об искусственном происхождении коронавируса
Увеличить пошлину за продажу алкоголя предлагает Липецкий облсовет
Чешская фармкомпания отзывает товар из пяти стран из-за ошибочных этикеток
Наказание за продажу пива в 1,5-литровых бутылках на экспорт могут отменить