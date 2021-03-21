Шифры на бутылках с газировкой оскорбили покупателей и вызвали скандал

Лидия Мартынова

Норвежская компания Norgesgruppen, владеющая сетью магазинов, прекратила продажу газированных напитков производства фирмы O. Mathisenпосле того, как на этикетках нашли ряд "шифров", популярных среди сторонников теорий заговора о якобы искусственном происхождении коронавируса, пишет 8 января, 12:00 Руководитель фирмы O. Mathisen Ярле Холлеруд, в свою очередь, отметил, что реакция на этикетки его удивила.



"Например, "1984" — это отсылка к произведению Джорджа Оруэлла, она связана с ограничением прав, которое, по мнению многих, произошло во время пандемии. Также, хоть там говорится о 5G, мы не утверждаем, что существует какая-либо связь между развитием этой сети и распространением коронавируса", — цитирует его издание.

Тем не менее, Холлеруд отметил, что с пониманием относится к нежеланию продавцов видеть на своих полках товары с "политическими сообщениями". Он также пообещал убрать надписи с этикеток.