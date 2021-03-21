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Шок! Голая неадекватная женщина чуть не убила телеведущую в прямом эфире

В официальном YouTube-аккаунте канала Antena 1 появился ролик, который активно обсуждают в Сети. На нем видно, как голая женщина ворвалась в телевизионную студию и напала на популярную ведущую шоу «Прямой доступ» Мирелу Вайду.


Инцидент произошел в Бухаресте. Мирела Вайда — одна из главных звезд румынского телевидения. Личность нападавшей женщины еще не установлена, но известно, что она кричала: «Отдай мне мои деньги».

По предварительным данным, нападавшая зашла в студию через незапертую боковую дверь, в руках у нее был кусок кирпича. Она бросила его в телеведущую, но промахнулась, а позже была обезврежена съемочной группой. Через несколько минут появилась полиция и скорая.

Пока что основную версию случившегося представила сама Вайда — по ее словам, последние месяцы ей поступали угрозы со стороны Магдалены Шербан, получившей пожизненный срок за убийство в метро. 16 декабря 2017 год она сбросила на рельсы свою жертву и не дала ей возможности забраться обратно на платформу. Кроме того, в этот день 25-летняя девушка попыталась убить еще одну женщину. Магдалена активно рассказывала об этой трагедии в эфирах.

При этом есть и другая версия: канал сам срежиссировал эту сцену из-за падающего рейтинга. К слову, шоу «Прямой эфир» несколько раз было оштрафовано за использование сомнительных методов привлечения публики. Кроме того, эксперты сомневаются, что нападавшая могла без посторонней помощи пробраться через охрану.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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