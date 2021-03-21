Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Смерть наступила мгновенно: в Киеве погибла девушка, выбросившаяся из окна 35-го этажа

Смерть наступила мгновенно: в Киеве погибла девушка, выбросившаяся из окна 35-го этажа

Смерть наступила мгновенно: в Киеве погибла девушка, выбросившаяся из окна 35-го этажа

В Киеве девушка выпрыгнула с 35-го этажа жилого дома. Трагедия произошла 20 марта по адресу Харьковское шоссе, 19. Об этом сообщает Телеграм-канал dtp.kiev.ua.

Трагедия произошла в жилом комплексе «Мега-Сити». Девушка погибла на месте, смерть наступила мгновенно. При падении она пробила крышу пристройки, размещенной на территории многоэтажки.

В настоящее время полиция не разглашает данные о погибшей девушке. Также неизвестно, почему совершила самоубийство. Следствие работает над установлением причины. На месте работает полиция, медики и следственно-оперативная группа.

Как писали «NewsTes», около месяца назад на улице Вербицкого в Киеве с общего балкона на 16-м этаже выпала 15-летняя девушка. От полученных травм она погибла на месте.

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

"Очень яркое событие". Путин назвал главную веху своего президентства
"Очень яркое событие". Путин назвал главную веху своего президентства
Алексей Купин назвал приоритеты крепкого брака
Алексей Купин назвал приоритеты крепкого брака
Мама Саши Черно умерла от рака
Мама Саши Черно умерла от рака
Захар Саленко пытался помириться с Яной Шафеевой
Захар Саленко пытался помириться с Яной Шафеевой
Российские ученые научились выявлять людей, которые могут прожить до 100 лет
Российские ученые научились выявлять людей, которые могут прожить до
Финансист рассказал, в какой валюте лучше всего хранить сбережения
Финансист рассказал, в какой валюте лучше всего хранить сбережения
Илон Маск ответил на обвинения Китая в шпионаже при помощи автомобилей Tesla
Илон Маск ответил на обвинения Китая в шпионаже при помощи
Подруга Легкоступовой подтвердила версию с изнасилованием Валентины: «Слабый мужчина всегда вымещает зло на том, кто не может ответить»
Подруга Легкоступовой подтвердила версию с изнасилованием Валентины:
Бывшие Давы объединились! Ольга Бузова и Карина Кросс теперь заодно
Бывшие Давы объединились! Ольга Бузова и Карина Кросс теперь заодно
В Петербурге ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата
В Петербурге ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата
Путин назвал ключевую веху двух последних десятилетий для России
Путин назвал ключевую веху двух последних десятилетий для России
Гинцбург оценил выработку антител у переболевших коронавирусом
Гинцбург оценил выработку антител у переболевших коронавирусом

Топ на сегодня

В Москве горит Измайловский Кремль
В Москве горит Измайловский Кремль
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций

Еще по теме

Выпала из окна 14-го этажа: во Львове при загадочных обстоятельствах погибла врач
В Перми 25-летняя девушка погибла после падения с 9 этажа
Женщина выпала из окна дома на Большом Сампсониевском проспекте
В Москве внедорожник насмерть сбил девушку