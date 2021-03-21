СМИ: Иран планировал убить американского генерала после гибели Сулеймани

Лидия Мартынова

В Иране рассматривали возможность организации атаки на военную базу Форт Макнейр в Вашингтоне в качестве ответа на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в прошлом году, передает агентство Associated Press.

Согласно информации источника агентства в разведывательных органах США, представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана планировали атаку "в стиле нападения на (корабль ВМС США, – ред.) USS Cole". В 2000 году этот корабль взорвали в порту Адена боевики, в результате погибли 17 человек.

Отмечается, что данные, перехваченные Агентством национальной безопасности США, также указывают на намерение убить заместителя начальника штаба армии США Джозефа Марина.

Тегерана на убийство Сулеймани. По словам источников, военачальники в Иране не были удовлетворены тем, как власти страны в итоге ответили на эту американскую операцию, в особенности их разочаровали результаты ракетных ударов по базе в Ираке.