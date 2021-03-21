СМИ сообщили об отказе Украины поддержать предложение России по Донбассу
Ранее источник РИА Новости подтверждал факт отправки письма замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака представителям Парижа, Берлина и Киева с документом по переговорам в "нормандском формате". По словам собеседника агентства, послание содержало ряд предложений Москвы по устранению проблемы организации переговорах. Кроме того, автор письма указывал на необходимость согласовать проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел в ближайшие сроки. В проекте, помимо прочего, отмечалось, что Россия, Германия и Франция приняли к сведению, что Украина отказалась в полной мере выполнять обязательства по прекращению огня.