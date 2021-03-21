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СМИ сообщили об отказе Украины поддержать предложение России по Донбассу

СМИ сообщили об отказе Украины поддержать предложение России по Донбассу
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак направил представителям стран "нормандской четверки" письмо, в котором отверг предложенные Россией меры по урегулированию ситуации в Донбассе, пишет "Украинская правда".

Ранее источник РИА Новости подтверждал факт отправки письма замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака представителям Парижа, Берлина и Киева с документом по переговорам в "нормандском формате". По словам собеседника агентства, послание содержало ряд предложений Москвы по устранению проблемы организации переговорах. Кроме того, автор письма указывал на необходимость согласовать проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел в ближайшие сроки. В проекте, помимо прочего, отмечалось, что Россия, Германия и Франция приняли к сведению, что Украина отказалась в полной мере выполнять обязательства по прекращению огня.

В мире

По материалам: ria.ru
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