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Снова в криминальное прошлое? Дана Борисова решила отбить молодого мужа пенсионерки

Снова в криминальное прошлое? Дана Борисова решила отбить молодого мужа пенсионерки

В мире шоу-бизнеса пересеклись две интересные и неординарные «вселенные» Гогена Солнцева и Даны Борисовой. В сети появился слух о том, что бывшая ведущая «Армейского магазина» соблазнила любителя женщин постарше. Они некогда пересеклись в клинике, где оба проходили лечение от пагубных зависимостей. Там, по словам подруги Гогена Виктории, и закрутился страстный роман ярких российских звезд.


«Я вчера посмотрела его телефон: 80 пропущенных звонков от Борисовой. Спрашиваю у него: «Почему ты не берешь трубку?» А он отвечает: «Мне кажется, она меня преследует!» Но я-то женские уловки сразу понимаю: она его не преследует, а хочет уложить моего друга в койку», — процитировала «Экспресс-газета» приятельницу Гогена.

Стоит признать, что Солнцев и сам был не прочь провести время с Борисовой, однако, не совсем ясно, как именно. Подруга мужчины все время твердит о яркой романтике, заявляя о том, что Дана однажды даже стала причиной конфликта Гогена и его 66-летней пассии Екатерины Терешкович. Вика уверяет, что Гоген показал эротические фотографии Борисовой своей жене, за что и получил по заслугам… «Не знаю, где он их взял: то ли она ему прислала, то ли в интернете нашел. Катя была в ужасе, кричала, как потерпевшая. Сказала, что вырвет Данке при встрече все волосы«, — повествует всезнающая подруга Гогена.

[media=https://www.instagram.com/p/CMj_CqEL-0r/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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